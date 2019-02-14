اليابان تدعم العملية التربوية في العراق

2019/02/14 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

وقعت وزارة التربية اتفاقية تعاون مشتركة مع اليابان من اجل دعم العملية التربوية في العراق.

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