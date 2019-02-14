اتلاف كميات كبيرة من ألادوية المخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/02/14 | 18:31

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بغداد : سومر نيوز

اتلفت الهيأة العامة للكمارك في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد، اليوم الخميس، وبحضور ممثل وزارة ...

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