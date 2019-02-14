2019/02/14 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 14 شباط / فبراير: أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس، عن دهم مقرين جديدين ضمن حملة غلق المقار الوهمية وسط العاصمة بغداد.

وتابعت المديرية في بيان لها ، انه” و استمرارا لحملتها لغلق المقار الوهمية التي تنتحل صفة الحشد الشعبي قامت قوة من أمن الحشد بدهم مقرين جديدين يدعيان الانتماء للحشد وغلقهما”، مشيرة الى ، ان ” المقر الاول يحمل اسم (دعاة الإسلام) وكان سابقا يحمل اسم (كتائب زينب الكبرى) حيث تم ضبط جوازات سفر وكتب وتخاويل مزورة باسم الحشد الشعبي، اما المقر الآخر فهو مقر (اسد الله الغالب) في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي حيث تم العثور على مستمسكات مزورة” .



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مقرين وهميين ينتحلان صفة الحشد في الباب الشرقي والعثور على مستمسكات مزورة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مقرين وهميين ينتحلان صفة الحشد في الباب الشرقي والعثور على مستمسكات مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).