2019/02/14 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: الاعمال الجبانة التي تقوم بها “داعش” لن تنال من عزيمة المقاتلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/14 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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