بوتين: نتائج قمة سوتشي ستعزز استقرار الاوضاع في سوريا

2019/02/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إن "الجولة الجديدة من المباحثات

الدستورية حول سوريا في أستانا ستعقد نهاية آذار/مارس أو بداية

نيسان/أبريل."كلام بوتين جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسين الايراني حسن

روحاني والتركي رجب طيب أردوغان عقب قمة سوتشي حول الازمة السورية في

روسيا، اليوم الخميس.أضاف "إن لتحسين الأوضاع في سوريا بشكل تام نحتاج إعادة الاقتصاد

لوضعه الطبيعي." وتابع "ناقشنا أيضاً كيفية خروج القوات الأميركية من

سوريا تدريجياً، كما أننا حددنا أولوياتنا بالقضاء على ما تبقى من

الارهابيين وعودة سوريا إلى الجامعة العربية."ولفت إلى أنه "بفضل الجهود المشتركة بيننا أطلقنا اللجنة الدستورية

التي سترسم مستقبل سوريا." وأردف "نتائج قمة سوتشي ستعزز استقرار

الاوضاع في سوريا، كما ان وقف العمليات القتالية يجب أن لا يقوض

عمليات مكافحة الارهاب بما في ذلك في ادلب."كما أشار بوتين إلى أن "تطبيع العلاقات بين دمشق والدول العربية

سيساهم في إستعادة استقرار سوريا."

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