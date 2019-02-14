اضراب عام لمدارس الديوانية ابتداء من الفصل الدراسي الثاني.. والسبب؟!

2019/02/14 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقابة المعلمين في الديوانية تعلن اضرابا عاما وغلق المدارس ليومي

الاحد والاثنين بداية دوام الفصل الدراسي الثاني بعد العطلة

الربيعية وذلك للمطالبة باصلاح الواقع التربوي .ياتي هذا

الاضراب بمساندة مديرية تربية القادسية

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