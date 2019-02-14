مجلس البصرة يقدم طلباً إلى البرلمان لإلغاء الاتفاية مع الأردن

2019/02/14 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، رفض المجلس للاتفاقية التي ابرمتها الحكومة الاتحادية مع الاردن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، كشف البزوني عن قيام مجلس البصرة بتقديم طلب الى مجلس النواب للالغاء الاتفاقية مع الاردن .

من جانبه اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عن توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في البلاد، بما فيها المنافذ في مدن كردستان.

وقال العقابي ان توحيد التعرفة، سيطبق يوم السابع عشر من شباط الحالي .

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