2019/02/14 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: إيران تشكل خطورة على الأمن في الشرق الأوسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: إيران تشكل خطورة على الأمن في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: إيران تشكل خطورة على الأمن في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).