2019/02/14 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: مؤتمر وارسو فرصة ثمينة للوصول إلى حلول لأزمات الشرق الأوسط

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