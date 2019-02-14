2019/02/14 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: سنبدأ في إجراءات عملية لحل مشكلات الشرق الأوسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: سنبدأ في إجراءات عملية لحل مشكلات الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: سنبدأ في إجراءات عملية لحل مشكلات الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).