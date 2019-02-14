2019/02/14 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ،الخميس، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا.وقال روحاني في افتتاح القمة الثلاثية في “سوتشي” ان ” الهدف المشترك لروسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا”، مبينا ان ” حكومة الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني: واشنطن ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني: واشنطن ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني: واشنطن ما زالت تدعم الإرهابيين في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).