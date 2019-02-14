2019/02/14 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري،الخميس، أن الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا.وقال الجعفري خلال الاجتماع الطارئ لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز: “بعض دول المنظمة تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا، واليوم يرومون الشيء ذاته في فنزويلا، لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية”.وأشار إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول سوري: قيادة وحكومة وشعب فنزويلا قادرون على التصدي للمؤامرة الامريكية alansaar.

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