نائب “يحذر” من تكرار أحداث البصرة في ديالى ويدعو عبدالمهدي للتدخل

2019/02/14 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر النائب فرات التميمي، الخميس، من تكرار احداث محافظة البصرة في ديالى، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي للتدخل العاجل قبل تفاقم الامور.وقال التميمي في تصريح صحفي، تابعه “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، إن “شرارة الغضب الشعبي بدأت في بعقوبة ضد الفساد من خلال انطلاق تظاهرة سلمية تطورت الى اعتصام”، […]

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