بعد انقطاع 29 عاما.. وصول أول رحلة للناقل الوطني الهندي إلى مطار النجف

2019/02/14 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصلت أول رحلة جوية قادمة من نيودلهي، الخميس، إلى مطار النجف بعد انقطاع دام 29عاماً.وذكر مراسل “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، أن ” طائر قادمة من الناقل الوطني للطيران الهندي، وصلت إلى مطار النجف”.وأضاف المراسل، أن “السفير الهندي في العراق برديب براديب، والمدير التنفيذي لمطار النجف اللواء شاكر الصبيحاوي كانوا […]

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