2019/02/14 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الخطوط الجوية الهندية لتسيير أول رحلة لها إلى العراق منذ عام 1990، وستهبط اليوم الخميس في مطار النجف الدولي أول طائرة هندية منذ التاريخ المذكور.وذكر بيان لوزارة النقل اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان"عصر يوم الخميس، سيشهد وصول طائرة من الخطوط الجوية الهندية، عبر بوابة مطار النجف الدولي قادمة من مطار نيودلهي الدولي".

وأضاف أن "االطائرة ستدشن خطا بين النجف ونيودلهي، بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والاثنين".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 29 عاما.. عودة الرحلات الجوية بين الهند والعراق) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 29 عاما.. عودة الرحلات الجوية بين الهند والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).