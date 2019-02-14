تراجع مخزونات الأعمال الأمريكية خلال نوفمبر

2019/02/14 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مخزونات الأعمال في الولايات المتحدة بعكس ما توقعه المحللون خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي الصادرة، اليوم الخميس، هبوط المخزونات الصناعية والتجارية بنسبة 0.1% خلال نوفمبر الماضي، مقابل زيادة 0.6% في أكتوبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تٌشير إلى أن مخزونات الأعمال بالولايات المتحدة سترتفع بنحو 0.3% خلال نفس الفترة.





وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الأعمال الأمريكية بنسبة 4.6% خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة عام 2017.





كما تراجعت المبيعات بنحو 0.3% على أساس شهري خلال نوفمبر، بينما ارتفعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي.





وسجل معدل المخزونات إلى البيع 1.35 مرة خلال نوفمبر الماضي، وهو نفس مستوى الفترة ذاتها من العام السابق له.





وبحلول الساعة 3:03 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1286 دولار.





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