محلل: البداية القوية للأسهم بـ2019 قد تدفع الفيدرالي لزيادة الفائدة

2019/02/14 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس شركة "بيانكو ريسيرش" إن البداية القوية لأسواق الأسهم خلال العام الجاري قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.





وأضاف "جيم بيانكو" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن قلقه الرئيسي يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستخدم تعافي الأسواق في 2019 كدافع لإحياء زيادات معدلات الفائدة.





وتابع "بيانكو" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يصبح طموحًا ومتحمساً للغاية مع مكاسب الأسهم، ما قد يدفعه للإضرار بالاقتصاد.





ومنذ الموجة البيعية للأسهم في ديسمبر الماضي، حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب بلغت 17% حتى الآن.





وأوضح "بيانكو" أن سوق الأسهم تحقق مكاسب لسبب واحد في الأساس وهو تراجع الفيدرالي عن لهجته التشددية.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة في يناير الماضي، تاركاً قرارات السياسة النقدية المقبلة رهنا بتطور البيانات الاقتصادية.





وتابع: "المشكلة هي أنه إذا نظرت إلى الرأي الغالب بين الاقتصاديين، فإنهم يعتقدون أنه ينبغي رفع معدلات الفائدة مرتين ربما ثلاث مرات"، مضيفاً: "هذا ما أوقعنا في المشاكل في ديسمبر، وهم ينادون بالمزيد من المشاكل."

وبغض النظر عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بزيادة معدلات الفائدة أو لا، فإن "بيانكو" يشير إلى أنه قد لا يكون هناك اتجاه صعودي كبير لسوق الأسهم.





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