2019/02/14 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: العقوبات الأمريكية على إيران تهدف لوقف تهديدات طهران لدول الجوار

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