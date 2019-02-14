أتلاف كميات كبيرة من ألادوية المخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/02/14 | 18:52

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(المستقلة)..اتلفت الهيئة العامة للكمارك في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد اليوم الخميس وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الكمارك كميات كبيرة من الأدوية البشرية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد .

وأكدت الهيئة على أتخاذها الأجراءات القانونية بحقها وفقأ لأحكام المادة (٦٨/ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل.

على صعيد آخر ضبطت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم الخميس شحنة أدوية بشرية مخالفة للضوابط و التعليمات .

و أوضحت الهيئة ” أن الشحنة كان صاحبها ينوي أدخالها عبر منفذ قدوم المسافرين من دلهي دون موافقات رسمية خلافا للتعليمات والضوابط النافذة وقد أتخذت سلطة الكمارك العاملة في المطار الأجراءات القانونية بحقها وفقا” للقانون”

من الجدير بالذكر ان كمرك مطار بغداد الدولي نجح باحباط العديد من محاولات تهريب مختلف المواد والحؤول دون دخولها الى البلاد من خلال اتباع ضوابط واليات خاصة لدعم منافذ البلاد الجوية والسيطرة على حركة البضائع والمسافرين في هذه المنافذ

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