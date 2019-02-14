الكمارك تمنع دخول ٥٧ أرسالية لمدينة العاب مخالفة لقانون الاستثمار

2019/02/14 | 18:52

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(المستقلة)..منعت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة اليوم الخميس دخول (٥٧) أرسالية لمدينة العاب متكاملة مشمولة بالأعفاءات الأستثمارية.

وذكر بيان للهيئة ” انها منعت هذه الأرساليات كونها مستعملة وغير جديدة وهو ما يخالف قانون الاستثمار والتعليمات والقوانين النافذة.

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها السلطة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول المواد الممنوعة والمخالفة لأحكام قانون الكمارك رقم 23لسنة1984المعدل .

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