جهاز مكافحة الإرهاب لرووداو: قتلى داعش في

2019/02/14 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – بغدادأكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن قوةً تابعةً للجهاز تمكنت اليوم من قتل عدد من "قيادات عصابات تنظيم داعش الإرهابي" في منطقة "مطيبيجة" الحدودية الواقعة بين ديالى وصلاح الدين، مشيراً إلى أن القتلى "عراقيو الجنسية".وقال صباح النعمان، لشبكة رووداو الإعلامية إن "قتلى تنظيم داعش في تلك العملية، عراقيون، وكانوا من قادة المناطق، وقادة التنظيم الإرهابي في ديالى".وأضاف النعمان: "حالياً لا نستطيع الكشف عن أسمائهم، لأن التحقيق وكذلك العملية لا تزال مستمرة، ولكنهم قادة محليون عراقيون".يذكر أن خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان، اليوم الخميس، أن "جهاز مكافحة الإرهاب دمَّر وكراً لداعش خلال عملية أمنية في منطقة مطيبيجة الحدودية الواقعة بين ديالى وصلاح الدين".وأضاف البيان أن "الوكر كان يُستخدم كمقر لقيادة فلول عصابات داعش الإرهابية، وأن العملية أسفرت عن مقتل عدد من قيادات التنظيم، فضلاً عن الاستيلاء على كمية من الأسلحة".تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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