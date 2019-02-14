113 مليون يورو لانتقال

2019/02/14 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يبدو أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيلكس، النجم البرتغالي الشاب الملقب بـ"كريستيانو رونالدو الجديد".ونشرت عدة صحف من ضمنها "ذا صن" أنباء عن خطة مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي، جواو فيليكس، الصيف المقبل، لتعزيز كتيبة "الشياطين الحمر".وقالت الصحيفة إن نادي بنفيكا حدد سعر اللاعب ذو الـ19 عاما بقيمة 113 مليون يورو، وذلك بسبب اهتمام أكبر الأندية الأوروبية بالتوقيع معه.

وأرسل النادي الإنجليزي كشافين لمراقبة اللاعب في مباريات عدة، ويبدو أن النجم الشاب قد ترك انطباعا ممتازا لديهم، فقد أبدى النادي الإنجليزي رغبة حقيقية بالتعاقد معه.

وتقول الصحيفة إن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة "قوية" للتعاقد مع "كريستيانو رونالدو الجديد" من أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ.

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