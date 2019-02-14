2019/02/14 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ،الخميس، إن سورية تقدر المواقف الداعمة والمستمرة من قبل دولتي الهند وأرمينيا للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.وقال صباغ خلال لقائه كلا من السفير الهندي بدمشق مان موهان بانوت والسفير الأرميني تيكران كيفوركيان إن “ سورية تشهد الآن مسيرة التعافي وإعادة البناء وتأمل بتطوير علاقاتها مع الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول: سورية تقدر المواقف الداعمة والمستمرة من قبل الهند وأرمينيا في حربه ضد الإرهاب alansaar.

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