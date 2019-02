مسرور بارزاني في ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

2019/02/14 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن أعماله هذا العام، في الفترة من 15 إلى 17 شباط / فبراير الجاري.

Chancellor @masrour_barzani is in Germany to take part in this year’s Munich Security Conference where he is expected to meet senior govt and security officials.



He’s accompanied by KRG Spokesman @SafeenDizayee and KRG Representative to Germany Dilshad Barzani.

— KR Security Council (@KRSCPress) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان عبر ‹تويتر›، إنه من المقرر أن يجري مسروري بارزاني على هامش المؤتمر، لقاءات عدة مع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين المشاركين فيه.

ويرافق مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان في المؤتمر، كل من سفين دزةيي، المتحدث باسم حكومة الإقليم، ودلشاد بارزاني، ممثل حكومة الإقليم في ألمانيا.





