النجف.. انتحار شخص في مقبرة وادي السلام

2019/02/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الخميس، بأن شخصا اقدم على الانتحار في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه

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