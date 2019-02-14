على ارض متنزه الزوراء.. وزارة الكهرباء تنظم احتفالية اليوم الوطني للترشيد واستدامة الطاقة

2019/02/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وامانة بغداد، احتفالية اليوم الوطني للترشيد واستدامة الطاقة، وتحت شعار (بالترشيد نضمن استدامة الطاقة)، اليوم الخميس وبمشاركة

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