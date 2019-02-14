اتلاف كميات كبيرة من الادوية المخالفة في جمرك الشحن الجوي

2019/02/14 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت الهيئة العامة للجمارك في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد اليوم الخميس، وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الجمارك كميات كبيرة من الأدوية البشرية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد.وأكدت الهيئة خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة، منه، اكدت على "أتخاذها الأجراءات القانونية بحقها وفقأ لأحكام المادة (٦٨/ثانياً) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل".

واضاف البيان، ان "الهيئة تحرص على تطبيق أجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط أستيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي".

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