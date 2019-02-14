بالفيديو..تسلل غير متوقع من وحوش مخيفة داخل منزل صغير!

2019/02/14 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قل أحد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، برايان كينغوت، إن اثنين من صغار الدببة دخلا إلى منزله من خلال نافذة مفتوحة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة في المنزل، أن أحد الدببة قام بفتح الثلاجة للبحث عن الطعام والثاني أخذ يستريح في غرفة الجلوس.ووفقا لصاحب المنزل، لم تتسبب الحيوانات بأي ضرر يذكر، كما قال، إنهما زارا منزله عدة مرات بعد ذلك.انتهى

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