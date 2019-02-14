رحيل مورينيو يُكبد مانشستر يونايتد غرامة قاسية

2019/02/14 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تكن خسائر مانشستر يونايتد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على

المستوى الفني فقط، بل وصلت إلى خسائر مادية ضخمة أيضًا. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد أعلن أنه

دفع 19.6 مليون إسترليني لمورينيو، وجهازه المعاون بعد إقالته في

ديسمبر الماضي. وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة مورينيو في ديسمبر / كانون الأول

الماضي، عقب الخسارة من ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليتولى النرويجي

أولي جونار سولسكاير قيادة الشياطين الحمر مؤقتا لنهاية الموسم.

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