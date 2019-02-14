2019/02/14 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث إذاعي في إسبانيا "ليو ميسي سيستمر معنا.هو لاعب (دائم) في هذا النادي والعلاقة ستسمر الى الأبد".وتابع بارتوميو عن ميسي الذي عبر سابقاً عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيويلز أولد بويز "ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظراً للطريقة التي يلعب فيها سنحتفظ به لسنوات عديدة"، مضيفاً "ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور.إذا شعر بالراحة سيقول لنا".وأكد أنه "عندما يقرر سنجدد العقد".ويقدم ميسي مشواراً رائعًا هذا الموسم مع برشلونة، وسجل له 21 هدفاً في الدوري قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.ويأتي تصريح بارتوميو بعد أسبوع من كشفه أن ناديه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي، اذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول أنه يعتزل..علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل".وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية ان مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني سيصل برشلونة الأسبوع المقبل لعقد جلسة مع ميسي لتمهيد عودته إلى المنتخب الذي غاب عن صفوفه منذ خيبة الخروج من مونديال 2018 في روسيا.وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا في حديث لشبكة "فوكس" الرياضية "تناولت قهوة معه (ميسي) في مدريد وتحدثنا.لم يقلها (مباشرة) لكن شعرت بأنه راغب بالعودة اذا استدعاه المدرب في (آذار) مارس.لا شك لدي بأنه سيقبل الدعوة".وتابع "هو لم يعد..لكن في الواقع لم يذهب أصلاً..بعد المونديال لم يتم استدعاؤه".

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