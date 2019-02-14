النقل: صرف حوافز السواق المشاركين في نقل مقاتلي الحشد الشعبي

2019/02/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، المصادقة على صرف حوافز سائقي المركبات المشاركين في نقل مقاتلي الحشد الشعبي.

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