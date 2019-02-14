الحلبوسي يعزي باستشهاد كوكبة من ابطال سرايا السلام بسامراء

2019/02/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس، تعازيه إلى ذوي الشهداء وعوائلهم من أبناء العراق في سرايا السلام

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