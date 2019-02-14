كربلاء.. اعتقال

2019/02/14 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت "ارهابيا" بعد نصب كمين له عند مدخل محافظة كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه

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