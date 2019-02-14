2019/02/14 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن لقاءه بالرئيس الإيراني حسن روحاني سيعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطاقة النووية، والغاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يأمل بأن يعطي لقاؤه بروحاني دفعة جديدة لتنمية الدولتين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يأمل بأن يعطي لقاؤه بروحاني دفعة جديدة لتنمية الدولتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).