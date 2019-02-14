العراق وروسيا يعملان على توقيع 25 اتفاقاً

2019/02/14 | 19:34

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شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر هادي العذاري اليوم الخميس، أن بغداد وموسكو يعملان على توقيع 25 اتفاقاً في مختلف المجالات، وان بلاده تول ان يكون البعض منها جاهزا للتوقيع في اجتماع اللجنة الحكومية في بغداد بآذار/مارس.وقال السفير العراقي، في المنتدى الروسي للاستثمار بمدينة سوتشي “في الوقت الحالي نعمل على 25 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين روسيا والعراق… بعضها في المرحلة النهائية، لذلك نعول على أنه إلى حين انعقاد اللجنة في بغداد، بعضها سيكون جاهزاً للتوقيع”.وأشار إلى أن العراق وروسيا يسعيان أيضاً لتوقيع اتفاق إلغاء التأشيرات لرجال الأعمال والدبلوماسيين.

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