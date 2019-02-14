بالفيديو..مشاجرة عنيفة

2019/02/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لحظة نشوب مشاجرة شارك فيها العشرات من الشبان المراهقين بالكويت، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء.

وأبان مقطع الفيديو وقوع المشاجرة بين المراهقين في ممشى بمدينة الأحمدي استخدموا فيها الأدوات الحادة، وبحسب نشطاء وقعت المشاجرة قبل يومين، وانتهت بإصابة شخصين وتم تسجيل قضية بالواقعة.ولم يتضح إن كان قد تم القبض على المتورطين بالشجار أم لا، كما لم تعرف أسباب المشاجرة التي لم يصدر فيها أي بيان رسمي حتى هذه اللحظة.انتهى

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