بالصور.. مقارنة مناسيب مياه الاهوار والبحيرات بين العام الماضي والحالي

2019/02/14 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واظهرت الصورة الاولى: زيادة مناسيب المياه ومساحات غمر الاهوار في الجنوب عام 2019 مقارنة بعام 2018اما الثانية: للبحيرات التخزينية وزيادة المساحات الخضراء في مناطق الوسط والثرثار عام 2019 مقارنة بعام 2018.انتهى

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