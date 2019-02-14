القوات المشتركة تسيطر على الطريق الدولي والجانبي في طوز خورماتو – كفري

2019/02/14 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح الحشد الشعبي محور الشمال ان القوات الامنية من الجيش والشرطة

الاتحادية تسيطر على الطريق الدولي والجانبي في طوز خورماتو – كفري

باتجاه الشمال.

المتحدث باسم الحشد الشعبي/ محور الشمالي علي الحسيني اشار الى ان

البيشمركة اعلنت عودتها الى طريق كفري – طوزخورماتو، الا ان وزارة

الدفاع نفت ذلك، لافتا الى ان مناطق كركوك لم تشهد وجود اي قوات

بيشمركة في مناطقها وما زالت القوات الامنية من الشرطة الاتحادية

والجيش تمسك بزمام الامور في كركوك واطرافها.

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