النائب عامر الفايز: تقارب واضح بين الفتح وسائرون لحل أزمة وزارتي الدفاع والداخلية

2019/02/14 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، إن لقاءات تحالفي الفتح وسائرون ما زالت مستمرة.

وأكد الفايز في بيان، وجود تقارب واضح بشأن جميع المسائل العالقة ومنها اكمال الكابينة الوزارية وترشيح وزيرين للداخلية والدفاع.

ولفت الفايز الى أن مسألة ترشيح وزيري الداخلية والدفاع في طريقها للحل، بعد ان تم التوافق بين سائرون والفتح على الآليات التي تحدد شروط الوزير، مبينا ان موضوع تسمية الاشخاص أصبح ممكنا، وان الاتفاق على المرشحين سينجز قبل بدء الفصل التشريعي المقبل.

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