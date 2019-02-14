الهند.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 25 جنديا في تفجير كشمير

2019/02/14 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الهجوم على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير إلى 25 قتيلا كما أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، وهو الأكثر دموية منذ العام 2002.وقال الضابط في الشرطة منير أحمد خان لفرانس برس إن “حصيلة القتلى بلغت 25 شخصا” دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.وكانت حصيلة أولى أشارت إلى مقتل 12 جنديا.وأعلنت وكالة “برس تراست اوف انديا” من جهتها أن الاعتداء أسفر عن 39 قتيلا على الأقل.وقال مسؤول كبير في الشرطة فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس “استنادا إلى حالة المركبات المتضررة، قد ترتفع الحصيلة”.واستهدف الهجوم حافلتين زرقاوين تحمل كل منهما 35 راكبا على الأقل على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن سرينجار.



وسمع دوي الانفجار على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء.والاعتداء هو الأكثر دموية في كشمير الهندية منذ أكثر من سنتين.



وكان 19 جنديا قتلوا في سبتمبر/أيلول 2016 خلال هجوم على مخيم أوري العسكري الهندي.وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن بيان لمجموعة جيش محمد الإسلامية في باكستان، أن هذه المجموعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.وأظهرت صور انتشرت ولم يتأكد مصدرها، بقايا سبع آليات على الأقل متناثرة على الطريق السريع قرب حافلات عسكرية زرقاء.وذكرت وكالة “برس تراست أوف إنديا” أنّ بعض الجثث مزق تماما.وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان وتعيش حالة توتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

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