روحاني: مؤتمر “وارسو” فارغ ومعدوم النتائج

2019/02/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن مؤتمر وارسو الذي عقد اليوم في بولندا بدعوة أمريكية، يعتبر فارغ وعديم النتائج.وفي تصريحات رجمت الى الروسية، خلال اجتماع مع نظيريه الروسي والتركي في سوتشي تناول الازمة في سورية،، قال روحاني: “نشاهد ما يحصل في وارسو، انه فارغ ومعدوم النتائج”.وانتهى اليوم مؤتمر “وارسو” الذي دعت […]

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