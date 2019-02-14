روحاني: أميركا والصهاينة هم أساس الإرهاب في المنطقة

2019/02/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ،الخميس، إن أميركا والصهاينة هم أساس الإرهاب في المنطقة.وقال روحاني ان “الشعب الإيراني لن يستسلم أمام القوى الكبرى وقد وقف بوجه الإرهابيين العملاء منذ بداية الثورة الإسلامية وسيواصل مكافحته لهم حتى يتم القضاء عليهم وسنثأر بالتأكيد لدماء شهدائنا من هذه الزمرة العميلة”.وأوضح أن “الجماعات الإرهابية في سوريا […]

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