صور.. تثمينا لموقفهم مع النازحين: شباب الأنبار يوزّعون الورد لأهالي السليمانية

2019/02/14 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بادر شباب من محافظة الانبار في مدينة السليمانية، الخميس، بتوزيع الورود على اهالي المحافظة الكرد كبادرة حسن نية على مواقفهم فترة نزوحهم من مأواهم بعد احتلالها من قبل تنظيم داعش.وآوى اقليم كردستان اكثر من مليون نازح من مختلف مناطق العراق المحتلة الموصل والانبار وديالى وكركوك وصلاح الدين وكانت حكومة اقليم كوردستان، […]

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