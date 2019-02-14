صور.. 9 آليات صينية للمناطق المحررة في كركوك

2019/02/14 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن منسق الأعمار ومدير التخطيط العام صدام النعيمي، الخميس، عن وصول 9 آليات صينية تخصصية خدمية للمناطق المحررة في محافظة كركوك .وقال النعيمي، بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، إن ” 9 آليات وصلت إلى محافظة كركوك ضمن المنحة الصينية للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية”.وأضاف البيان، […]

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