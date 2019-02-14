2019/02/14 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أعلن منسق الأعمار ومدير التخطيط العام صدام النعيمي، الخميس، عن وصول 9 آليات صينية تخصصية خدمية للمناطق المحررة في محافظة كركوك .
وقال النعيمي، بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، إن ” 9 آليات وصلت إلى محافظة كركوك ضمن المنحة الصينية للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية”.
وأضاف البيان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. 9 آليات صينية للمناطق المحررة في كركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال النعيمي، بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، إن ” 9 آليات وصلت إلى محافظة كركوك ضمن المنحة الصينية للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية”.
وأضاف البيان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. 9 آليات صينية للمناطق المحررة في كركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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