تربية البصرة تفتح باب التعيين.. هذه شروطها

2019/02/14 | 19:49

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم الخميس، فتح باب التعيين على (٦٣) درجة تعويضية لوظيفة ...





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