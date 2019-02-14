English | كوردى


تربية البصرة تفتح باب التعيين.. هذه شروطها
2019/02/14 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم الخميس، فتح باب التعيين على (٦٣) درجة تعويضية لوظيفة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تربية البصرة تفتح باب التعيين.. هذه شروطها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تربية البصرة تفتح باب التعيين.. هذه شروطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا