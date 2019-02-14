2019/02/14 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة والصين لم يحرزا تقدماً كبيراً خلال محادثات التجارة الجارية في بكين.





ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها، اليوم الخميس، إنه لا يزال هناك قضايا كبيرة عالقة بين المفاوضين الأمريكيين والصينين يتعين القيام بحلها قبل أن يتطلع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينغ إلى إبرام اتفاق في قمة لاحقة.





وأضافت المصادر أن واشنطن وبكين فشلا في تضييق الفجوة حول الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الصيني التي طلبتها الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي يسعى فيه كلاهما إلى تجنب زيادة التعريفات الجمركية بعد الأول من مارس.





والتقى الممثل التجارى الأمريكى "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة ستيفن منوشين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى "ليو هو" في بكين على أمل حل الخلاف التجاري قبل انتهاء الهدنة.





ولم تتراجع الولايات المتحدة عن رغبتها في مطالبة الصين بإعادة الدعم الحكومي للمؤسسات المملوكة للدولة وتحسين حوكمة الشركات، وفقاً للمصادر.





وذكرت المصادر إلى أن عدم إحراز تقدم حتى الآن في المحادثات يوضح للمسؤولين في الصين أن الأمر يتطلب لقاءً بين ترامب وشي لاتمام الاتفاق التجاري.





وكانت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي قد صرحت بأن الرئيس الأمريكي يريد مقابلة نظيره الصيني قريباً جداً وسط تقارير بأنهما قد يلتقيا في مارس المقبل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: خلافات واسعة في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: خلافات واسعة في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).