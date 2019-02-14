تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تسجل أدنى مستوى في عام

2019/02/14 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في عام خلال الأسبوع الجاري، مع تباطؤ التضخم ومخاوف تراجع الأداء الاقتصادي.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 4.37% خلال الأسبوع المنتهي اليوم، مقارنة مع 4.41% المسجلة في الأسبوع السابق له.





وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 3.81% في الأسبوع الجاري، مقابل 3.84% في الأسبوع الماضي.





كما أظهرت البيانات أن العائد على الرهن العقاري لمدة 5 سنوات تراجع إلى 3.88% خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.91% خلال الأسبوع الماضي.





وأرجعت البيانات تراجع معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى في 12 شهراً إلى تباطؤ التضخم وتوقعات تراجع النمو الاقتصادي العالمي.





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