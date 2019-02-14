شركة تعدين للذهب بجنوب أفريقيا تعتزم خفض 6 آلاف وظيفة

2019/02/14 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة للتعدين في جنوب أفريقيا أنها قد تضطر إلى خفض حوالي 6 آلاف وظيفة، كجزء من عملية إعادة هيكلة على خلفية الخسائر المستمرة.





وقالت شركة سيباني ستيلووتر للتعدين في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها تدرس عملية إعادة هيكلة محتملة لعمليات الذهب والخدمات ذات الصلة.





وكانت بيانات رسمية أظهرت اليوم أن إنتاج مناجم الذهب في جنوب أفريقيا تراجع بنحو 31% خلال ديسمبر الماضي في أكبر وتيرة هبوط بـ6 سنوات مسجلاً الانخفاض الشهري الخامس عشر على التوالي.





وأوضحت الشركة أنها ستدخل في مشاورات رسمية مع القوى العاملة لديها بعد مبادرات عديدة لاحتواء الخسائر بمناجم معينة.





وأشارت سيباني إلى أنها قد تضطر إلى خفض 5870 وظيفة و800 مقاول اعتماداً على نتائج المشاورات الرسمية.





يذكر أنه يوجد نحو 61 ألف شخص عامل في شركة التعدين بجنوب أفريقيا.





وتتوقع سيباني أن تسجل خسائر بقيمة 77 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة مع خسارة 333 مليون دولار في عام 2017.





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