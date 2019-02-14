هبوط اول طائرة هندية في مطار النجف بعد انقطاع 29 سنة

2019/02/14 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعلنت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في مطار النجف، اليوم الخميس، ان الناقل الوطني للطيران الهندي يهبط اليوم في المطار لأول مرة منذ عام 1990.

انتهى ع.س

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