الأردن: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في البلقاء

2019/02/14 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت مديرية الأمن العام في بيان بأن رجلا توفي داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، مضيفة أن المؤشرات تدل على "حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي".وفي وقت لاحق قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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